İzmir’in turizm yörelerinden Foça ilçesi tatilcilerin akınına uğradı. İlçe girişinde yoğun trafik oluşmaya başladı. Bayram tatilinin 9 gün olması Foça esnafının yüzünü güldürdü.

İZMİR (İGFA) – Foça’da dokuz günlük bayram tatili süresince hareketlilik bekleniyor. 9 günlük tatil süresi tatilciler tarafından yeterli görülüyor. Rahatlıkla tatillerini yapıp acele etmeden geri dönüş yapabilecekleri bir süre. Bu sene sezon Kurban Bayramı tatili ile başladı.

Foça esnaflarından Fatih Yoyan, “Kurban Bayramının başlaması ile yoğunluğumuz arttı, çok güzel bir sezon umut ediyoruz. Tüm halkımızın en içten dileklerimle bayramını kutlarım. Geçen seneye nazaran bu sene daha yoğun bir FOÇA sezonu yaşıyoruz. Umarım işlerimiz de çok daha iyi olur” diye konuştu.

Foça ‘da Dondurmacı Kağan Varol “Yeni Foça da dondurmacılık yapıyorum, 25 senedir dondurmacılık işi yapıyoruz. Dondurma ustamız Annem dir. Ramazan Bayramı çok güzel bir şekilde geçti, güzel bir yoğunluğumuz vardı. Kurban Bayramı’nda Yeni Foça ve Eski Foça esnafı olarak çok büyük beklentimiz var. Bu bayramla birlikte sezonda açılıyor. Yeni Foça ya gelmek için birçok sebep var. Buranın koyları çok güzel, denize girilecek alanlar mevcut. Diğer tatil beldelerine göre biraz daha uygun bir tatil yeri. Foça esnafı olarak gelen misafirlerimize mahcup olmayacak şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kafe işletmecisi Hanifi Canlı, “Kurban bayram başladı, yoğun bir şekilde müşterilerimize hizmetimizi sunmaktayız. Kurban Bayramının Ramazan Bayramı’na göre daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Sezon yeni başlıyor. Eylül / Ekim 15 ine kadar devam edecek” dedi.