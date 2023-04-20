Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde hizmet veren marketlerde barkod, künye ve etiket denetimi gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Zabıta ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürürken, Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdı.

Bu kapsamda il genelinde bulunan yerel ve zincir marketlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Barkod ve etiket denetimlerine Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da katıldı. Ürünlerin evraklarını da kontrol eden Hal Zabıta ekipleri, etiketler ve ürünler hakkında mağaza yetkililerini de bilgilendirdi.

Kontrollerin sıklıkla devam edeceğinin bilgisini veren Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde denetimlerin sürdüğünü belirterek, tüm Manisalıların ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.