Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart’ın Haziran ayı tutarları Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırıldı.MERSİN (İGFA) - Yaptığı yardımlarla vatandaşın cebini rahatlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart Haziran ayı tutarlarını vatandaşın hesaplarına yatırdı.

Haziran ayı Halk Kart tutarları kapsamında 3 bin 731 kişinin hesabına 500 TL, 5 bin 334 kişinin hesabına ise, 300 TL olmak üzere, 9 bin 65 kişinin hesabına toplam 3 milyon 465 bin 700 TL yatırıldı.