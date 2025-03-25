Bayram tatili yaklaşırken araç kiralama talepleri hızla artıyor. Uzmanlar tarafından araç bulma konusunda mağduriyet yaşamamak için erken rezervasyon önemini altı çizildi. İSTANBUL (İGFA) - Bayram ve tatil dönemlerinde araç kiralama talepleri yüzde 80 oranında artış gösteriyor. Bu yıl ise araç kiralamada daha büyük bir sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor. Yüksek maliyetler nedeniyle araç kiralama şirketleri filolarını küçültürken, bu durum fiyatların yükselmesine yol açıyor. Uzmanlar, araç bulma konusunda mağduriyet yaşamamak için erken rezervasyon önemine değindi.

TAKLİT SİTELERDEN KAÇININ

Önde gelen araç kiralama firmalarının internet sitelerinin taklit edilerek sahte platformlar oluşturulduğunu biliyoruz. Şüphe uyandıracak kadar düşük fiyatlar sunan bu sitelerden uzak durulmalı, rezervasyonlar mutlaka güvenilir kaynaklardan yapılması önerildi.

GÜVENİLİR FİRMALARI TERCİH EDİN

Araç kiralama yaparken firmanın müşteri yorumlarını incelemek ve sektördeki güvenilirliğini araştırmak büyük önem taşıyor. "Kurumsal ve güvenilir firmalar, şeffaf fiyat politikalarıyla daha güvenli bir kiralama deneyimi sunar. Sadece düşük fiyat sunan ancak güvenilir olmayan firmalara itibar edilmemeli" diyen LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik müşteri memnuniyetinin en önemli kıstaslardan biri olduğunun altını çizdi.

KİRALAMA ŞARTLARINI VE SİGORTA KAPSAMINI DİKKATLİCE İNCELEYİN

Günlük kilometre sınırı, depozito bedeli, sigorta kapsamı ve ek sürücü ücretleri gibi detayların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Nazik, "Kiralama sözleşmesi dikkatlice okunmalı. Olası bir kaza durumunda sigorta ve kasko muafiyetlerinin kapsamı iyi bilinmeli" şeklinde uyardı.

KESİNLİKLE SENET İMZALAMAYIN

Nazik, güvenilir araç kiralama şirketlerinin müşterilerinden senet talep etmeyeceğini vurgulayarak, "Senetle işlem yapmak ciddi riskler barındırır. Güvenilir firmalar kredi kartı provizyon yöntemiyle çalışır" diye konuştu.

ARAÇ TESLİM VE İADE SÜREÇLERİNE DİKKAT

Aracı teslim alırken mevcut hasarların kontrol edilmesi, fotoğraflanarak firmaya bildirilmesi gerektiğini belirten Nazik, "Aynı şekilde, iade sırasında da yeni bir hasar oluşmadığını belgelemek olası anlaşmazlıkları önleyecektir. Ayrıca seyahat süreniz, yapacağınız kilometre ve kişi sayısına göre doğru araç tercihi yapmanız önemli. Uzun yol yapacaklar için yakıt tasarruflu araçlar önerilirken, kalabalık seyahatler için geniş bagaj hacmine sahip SUV veya sedan modeller daha uygun olabilir. Şehir içinde kullanım için kompakt modeller tercih edilebilir.” önerisinde bulundu.