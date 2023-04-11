Bayram tatiline günler kala yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan oto motor ustası İlyas Gür, yapılacak bakım ve kontrollerin araçların verimli kullanılabilmesi ve güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguladı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kalması tatil planları yapanları hareketlendirdi. Araç motor ustası İlyas Gür, tatilde araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Gür, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu söyledi.

“Kış günlerinden sonra araç periyodik bakımı kesinlikle yapılmalı”

Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan motor ustası İlyas Gür, “Araçlara ilk olarak yazlık lastiğin takılması gerek bunun yanında periyodik bakım yani motor yağı, yağ filtresi, klima bakımı, silgeç takımları ve fren diskleri kontrol edilmesi gerekiyor. Kış bitimi özellikle fren diskleri sıcak soğuk gördüğü için sürekli deforme olur. Karlı ve soğuk kış günlerinden sonra araç periyodik bakımı kesinlikle yapılmalı. Araçlarımızda cam suyu ve silgeç bakımları gerçekten hayati önem taşır” dedi.

"Yaz lastiğinin önemi kış lastiğine göre daha yüksek"

Motor yağ bakımının önemine değinen İlyas Gür, “Motor bakımı sırasında motor suyunda kesinlikle yaz kış antifriz olması şart. Motor yağı ise araçların kilometresine göre bakımı kesinlikle yapılması gerekiyor. Her 10 veya 15 bin bakımları motor sağlığı için gerçekten çok önemli. Örneğin bir yıl aracımızı kullandık ne olacak daha sonraki sene yaptırırız bir şey olmaz denilirse eğer ciddi zararlar ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinde olumsuzluklara karşı lastik bakım uyarısı yapan Gür, “1 Nisandan itibaren yaz lastiğinin önemi kış lastiğine göre daha yüksek. Kışın kış lastiği araçların kaymasını önler, yazın yaz lastiği aynı şekilde konfor ve kaymayı önler. Tabi ki yaz lastiği yakıt tasarrufunda da büyük rol alır. Kış lastiği ile biz aracımızı yaz günlerinde de kullanmaya devam edersek rahatsız edici ses ve fren mesafesi artar kazaya sebebiyet verir” diye konuştu.