Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Uzman Diyetisyen Ebru Çağıl, karaciğer yağlanmasına karşı sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler aktarırken özellikle devedikeni, zerdeçal ve kolin içeren fitoterapötik takviyelerin önemine dair açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Uzmanlara göre Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve rahat geçirebilmek için günlük et tüketimine dikkat edilmesi ve aşırıya kaçılmaması gerekiyor.

Fazla et tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olurken uzun vadede sessiz katil olarak bilinen NASH hastalığını ortaya çıkarabiliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Uzman Diyetisyen Ebru Çağıl, sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler aktardı, özellikle devedikeni, zerdeçal ve kolin içeren fitoterapötik takviyelerin kullanımını önerdi.

Karaciğer fonksiyonlarının özellikle Kurban Bayramı döneminde olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için basit tedbirlerin yeterli olduğunu dile getiren Çağıl, şu önerilerde bulundu: