Ramazan Bayramı arifesinden geçerli olmak üzere 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'a kadar otoyol ve köprüler ücretsiz olacak.ANKARA (İGFA) - Ramazan Bayramı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, köprüler, metro-tren hatlarında vatandaşlar ücretsiz hizmet alacak.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize bayram hediyesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla; 29 Mart Cumartesi gece 00.00 - 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00 arası: Karayolları Genel Müdürlüğü’müze bağlı otoyollar ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 30 Mart Pazar gece 00.00 - 1 Nisan Salı gece 24.00 arası: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ve belediye toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz."