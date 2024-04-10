Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Erdoğan DEMİR- EDİRNE (İGFA) - Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberlik mesajı veren Av. Tekin; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşuyoruz. Aziz milletimizin ve İslam dünyasının bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan bayramının, tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum.İslam dünyası olarak işgalci İsrail’in, Kudüs ve Gazze’de masum insanları ve tüm kutsal değerlerimizi alçakça hedef alan saldırıları nedeniyle bu sene de buruk bir bayram sabahına uyanacağız. Fakat her ne kadar hüzün ve sıkıntılara gark olmuş olsak da unutmayalım ki her bayram bir muştudur, yarınlara dair taze ve güçlü bir umuttur.Bayram vesilesiyle bir hususu da sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Sizlerden, bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi; uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim.” dedi.