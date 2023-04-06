Bayrampaşa’da bir kişi, evine gittiği husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Sinop Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Abdulkadir Kabül, aralarında husumet bulunan Ahmet S.’nin evine gitti. Ahmet S., husumetlisi Kabül’ü

silahla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerine polis ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahmet S. olay yerinde yakalanırken, Abdulkadir Kabül’ün cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yaşandığı sırada civarda olan ve silah sesini duyunca çalıştığı dükkanın kapısına çıkıp yerde yatan Abdulkadir Kabül’ü gören Neslihan Çetin, “İki el silah sesi duydum ve kapıya çıktım. Bana birisinin intihar ettiğini söylediler önce. Sonra kapının önüne gittim. Adam yığılmış yatıyordu. Ambulansı ve polisi aradım. Ondan sonra ambulans gelince öldüğünü söylediler. Polisler geldi şahsı götürdü. Ardından cenaze aracı geldi. Ölen arkadaşımın amcasının oğluymuş” şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.