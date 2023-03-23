Ticaret Bakanlığı'nca 'İthalatta Gözetim Uygulanması'na ilişkin tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, birim gümrük değeri adet başıan 10 ile 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

Tebliğe göre gözetim uygulaması, birim gümrük değeri tebliğle belirlenen robot süpürge, airfryer, çay ve kahve makineleri, ütü, gazlı ocaklar, ısıtıcılar, fritöz, ızgara ve ekmek kızartma makineler, kettle, meyve-sebze persleri ve şarjlı süpürgeleri kapsıyor.

Birim gümrük değeri; 200 doların altındaki robot/akıllı süpürgeler, 100 doların altındaki airfryer'lar, 75 doların altındaki gazlı ocaklar ile 125 doların altındaki fırınlar, 100 doların altındaki şarjlı süpürgeler, 35 doların altındaki ütüler, 50 doların altındaki kahve ve 32 doların altındaki çay makineleri gibi elektrikli ev cihazları, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

Söz konusu gözetim kararı, sayılanlar dışında, mikserler, meyve-sebze presleri, su ısıtıcıları, ısıtma hava perdeleri, ısıtıcı ve sobalar, pişirme sacları, tost makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi elektrik cihazlarını da kapsadığı kaydedildi.

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