Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı 25 maddelik kararname bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bazı kurulların isim ve görevleri değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı kurulların isimleri, görev ve yetkileri değişti, yeni kurullar oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Sosyal Politikalar Kurulu, Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değiştirildi.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun yerine Sağlık Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu isimleriyle iki yeni kurul oluşturuldu.

Yerel Yönetim Kurulu'nun ismine Afet eklenirken; Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu.

Finans Dairesi Başkanlığı da yeni oluşturulan birimler arasında yer aldı.