Büyük Birlik Partisi (BBP) Kumluca İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mustafa Ay, delegelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.Mehmet ŞENTURK / ANTALYA (İGFA) - Kongreye BBP teşkilatından önemli isimler de katılım sağladı. İl Başkanı Mustafa Yılmaz, İl Sekreteri Mehmet Yemenici, İl Teşkilat Başkanı Hatice Yalçın, Elmalı İlçe Başkanı Recep Köken, Aksu İlçe Sekreteri Birol Günebakan ve Mali İşlerden Sorumlu Birgül Karahan da kongrede hazır bulundu.

Seçim sonrası kürsüye çıkan İlçe Başkanı Mustafa Ay, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Katılımcılara hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler ve basın mensupları,

Öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugün burada, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini sergiliyor, Kumluca’da Büyük Birlik Partimizin hizmet bayrağını daha da yukarıya taşımak için bir aradayız.

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin liderliğinde, merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinden ayrılmadan, milletimiz için hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu kutlu görevde, ilçemizin her bir köyüne, mahallesine, her bir insanına ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Partimizin duruşunu, samimiyetini ve çözüm odaklı siyaset anlayışını Kumluca’da en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Rabbim birliğimizi daim, yolumuzu açık eylesin. Katılımınız ve desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun.”

Mustafa Ay’ın yeniden başkan seçilmesi, partililer ve delegeler tarafından alkışlandı. Kongre, birlik mesajları ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.