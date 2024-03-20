Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Haldun Filizli’nin seçim koordinasyon merkezi açılışı miting havasında gerçekleşti.

Pazaryeri Gündem / BURSA (İGFA) - Ortabağlar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarında açılışı gerçekleşen seçim ofisine Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Alperen Ocakları Bursa İl Başkanı Bedirhan Bedir, Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Büyük Birlik Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Eyüp Eken, Partililer ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı seçim bürosu açılış konuşmasında “şehit genel başkanımız ebedi siyasi liderimiz Muhsin Başkanımızın ayak izlerine basarak, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldık. ifadelerinde bulunup Seçim büromuzun açılışı hepimize hayırlı uğurlu olsun bu seçimlere birlikte hayırlı bir şekilde 31 Mart ‘da sonlandırmayı Allah bizlere nasip etsin dedi.

Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Adayı Haldun Filizli, “Cumhur İttifakına masa başında pazarlık usulü kurulan bir ittifak değildir. Bizim İttifakımız 15 Temmuz gecesi namlusunu milletine çevirmiş hain darbecilere karşı sokaklarda, caddelerde, meydanlarda tek vücut olarak kurulmuş bir ittifaktır. Masa başında pazarlık olarak kurulmuş ittifakların hali ortadadır” diye konuştu.

Seçim merkezi açılışında konuşan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ise “Milli Bir Duruşun Sembolü, Omurgalı bir duruşun sembolü olan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu abimize rabbimden rahmet diliyorum. Onun yolunu takip eden Alperen kardeşlerimi de yürekten kutluyorum” dedi.