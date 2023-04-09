BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı oldu. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu Ankara Birinci Bölge'den aday oldu. Adaylığı beklenen merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise listede yer almadı.
Genel Sekreter Mustafa Destici Ankara İkinci Bölge 1. sıradan aday olurken, genel başkan yardımcıları da şu illerden listede yer aldı: Hakkı Öznur Ankara 1. Bölge 2. sıradan, Üzeyir Tunç Ankara 2. Bölge 2. sıradan, Remzi Çayır Kahramanmaraş 1. sıradan, Ahmet Şanverdi İstanbul 3. Bölge 1. sıradan, Selahattin Şenliler Yozgat 1. sıradan, Mehmet Karabacak Samsun 1. sıradan, Metin Gündoğdu Ordu 1. sıradan, Mehmet Efe Denizli 1. sıradan, Osman Tüfekçi İstanbul 1. Bölge 1. sıradan. Bütün illerde bayan ve engelli adaylara da yer verildi.
ADANA
AHMET ŞAHİN
GÜLDAL TOPAL
MEHMET ŞERİF DUMRUK
İRFAN TEKDEMİR
YUNUS OĞUZ
AYŞE GÜMÜŞ
ATİKE ZÜHAL CENGİZ
ALİ BULMUŞ
ZEKERİYA AKDUMAN
FATMA GEZER
CUMALİ LENGER
İSMAİL BEKŞEN
SİNAN ÜNAL
HÜSEYİN KARADAĞLI
MEHMET SELİM ÖZTAŞ
ADIYAMAN
ABUZER ALPER GÖÇER
DİLEK ÇALIŞIR
BESİRİ ATCİ
KAMİL ERDOĞAN
İBRAHİM HALİL ASLAN
CEMİL ÇOKER
SÜLEYMAN ÇAĞLAR
VEYSEL AVŞAR
TAMER KAYIŞOĞLU
AHMET ZİYA ÇOTUR
VEYSEL AVCI
AĞRI
MEHMET SIDDIK ÇETİNEL
YEMEN BAYINDIR
UĞUR İKBAL SAĞLAM
MEHMET ŞİRİN HOŞER
AMASYA
AHMET GÜLTEKİN
SERDAR ATEŞ
ELİF BİLGİN
ANKARA(1)
1- MİKAİL ŞAHAN
ANKARA(2)
ÜZEYİR TUNÇ
ANKARA (3)
TEVFİK EREN
ANTALYA
ALAATTİN ÇAKIR
UĞUR AY
EBRU AKBULUT
BİLAL KARAOĞLU
MAHMUT TURGUT SARIYILDIZ
İBRAHİM CEYLAN
SALİH ŞENER
HASAN TEZEL
SERVET UYLAŞ
UĞUR BIYIK
MUSA KOÇ
MELİSA KARACAN
SİNAN KELEŞ
MEHMET YEMENİCİ
YILMAZ KARATEKE
ŞEYMA KAYA
ARTVİN
GAMZE ÇELİK
AHMET YILMAZ
AYDIN
YUNUS EMRE YILDIRIM
NAZİRE ALDIRMAZ
HASAN ERGÜL
OSMAN AKDAM
ALİ SELFİN
KAAN SARIÇAM
HASAN URCU
BALIKESİR
ÇAĞATAY HERGÜL
ALİ ÖKSÜZ
MAHMUT ŞEN
ORHAN KÖMÜRCÜ
SAFİYE BAKRAKTAR
RAMAZAN SEREN
GÜL MOLLA
MESUT ERDEM
MUSTAF YILDIRIM
BİLECİK
MURAT ÖNAL
MUSTAFA İBİŞ
BİNGÖL
AYDIN BUCUKA
AHMET ERYATAN
ŞENOL TÜNCER
BİTLİS
ZEYLİN GÜZELTAŞ
ZÜBEYDE ALTIKUŞAK
YILMAZ ŞENGÜL
BOLU
AHMET EMİN SERİN
YAŞAR İMAMOĞLU
KÜBRA YILMAZ
BURDUR
UFUK KAZANCI
BİLAL AYDIN
HAVVA ERCAN
BURSA (1)
EKREM ALFATLI
İSMAİL DEMİR
HARUN ÇİÇEK
ŞABAN DEMİR
KEMAL AKYILDIZ
İSMAİL ASLAN
NAİL ARTUÇ
MEHMET ERHAN ALTAN
KADRİYE ÖZ
MEHMET CAN ÖZER
BURSA (2)
CEYHAN İNCİ
SELEHATTİN ÇELT
AYDAN AYHAN
KADİR TAŞ
HASAN USLU
İSMAİL ERDEM
SONER GEMLİK
HÜSEYİN YENİDOĞAN
SERDAR KOÇAK
OZAN AYDIN
ÇANAKKALE
LEVENT ÇAVUŞ
DAVUT AYDIN
MUHAMMED ALİ DAĞ
ENES ŞAHİN
ÇANKIRI
AYBARS ŞENTÜRK
YASEMİN BAĞDU
ÇORUM
FEHMİ GÜNEY
SALİM YILDIRIM
HASAN KARGACI
RIDVAN ALCA
DENİZLİ
İSMAİL KARATEKE
RAMAZAN KARAHAN
ALİ GENÇ
SELMAN AŞIK
ŞERİFE TETİK
RAMAZAN SUBAY
YUSUF DÖNMEZ
DİYARBAKIR
GÜNAY YAY
EMİNE TUTUŞ
ABBAS OKMAN
CENGİZ İDEM
ŞEYHMUS SAKALLI
KADER AYDIN
BARIŞ KIZILGÜL
CAHİT GÜZEL
HİKMET GİRAY
BARAN CAN
HAVA SOLMAZ
ABDULSAMED ŞENGÜN
EDİRNE
SEYFİ GÜLER
BAYRAM ALİ TİRİ
CANSU POLAT
SEDA KORKUSUZ
ELAZIĞ
ÖMER ERTAN
MUSTAFA KIRAT
HATİCE GEYİK
CAHİT TOPÇU
ZENUR TEPE
ERZİNCAN
MURAT KILVAN
YAŞAR GÜNNAR
ERZURUM
ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI
İBRAHİM KINIK
ERDEM ALKUŞ
PERMİN ŞENOL KARA
YUNUS BUĞRA ERDOĞAN
YAKUP DEMİR
ESKİŞEHİR
KEMAL ERKAN SARMAŞIK
SALİM ACABAY
GÖKHAN ÜNVER
SELMA İKİZOĞLU
ZAFER HARMAN
MURAT ŞİŞMAN
GAZİANTEP
ORHAN KIZILASLAN
METİN DEMİRÇUBUK
RECEP TUNCER
ELVAN ARKAN
AHMET UĞUR BALOĞLU
HAMZA ELBEYLİ
MUZAFFER BOZGEYİK
FARUK GÖKBULUT
ÖMER DOĞAN
MUSTAFA YALÇINKAYA
BURHAN ÇAKABEYLİ
ALİ BEKİR EKİZ
MURAT GÜLGÜN
GİRESUN
FATİH ÇOLAKAOĞLU
TUFAN GEÇER
TAYGUN KARAMAN
DİLEK TURAN
GÜMÜŞHANE
KEMAL ÜÇÜNCÜ
BUKET KAYA
HAKKARİ
YAŞAR AKTAŞ
AHMET KANAT
ATİLLA AĞACANOĞLU
HATAY
NAZMİ KIYMACI
MEHMET KURTUL
ALİ KEMAL GÜDER
ADNAN YETİŞ
CEMİL KARABACAK
MUSTAFA DOLGUN
MAHMUT GÖK
MEHMET DEMİR
MEHMET TUGAY TANIN
ISPARTA
KUDDİSİ KARATAŞ
FATMA ÖZLEM TOPTAŞ
FERHAT PEDİZ
FERDİ AYTEKİN
MERSİN
ABDULVAHAP POLAT
ALİ ATAY
ALİ BEKER
SALİM KAYIŞOĞLU
ERDAL ŞEVGİN
MUSTAFA KEMAL ASLAN
DÜNDAR AK
KEMAL CAN
FATMA KESER
MUSTAFA KÜPELİ
HALİL GENÇOĞULLARI
KADİR KÜÇÜK
İSTANBUL(1)
MUSTAFA DESTİCİ
İSTANBUL(2)
AHMET YELİS
İSTANBUL(3)
BAYRAM KARACAN
İZMİR(1)
ERDEM ÖKSÜZ
HAMZA ÇATIR
MEHMET ALTUNBAŞ
FATİH ESER
FAİK CENNET
İSMAİL YILMAZ
MEHMET DUDU
SALİH OKTAY
ALİ ŞENER
MUSTAFA ESER
MEHMET ATEŞ
CENGİZ BAŞTÜRK
OSMAN ESER
İZMİR(2)
YASİN YARDIMCI
ÖMRÜYE ELİBOL
ERTUĞRUL TOPÇU
NURCAN ŞANLI
BÜŞRA ÖZDEMİR
MELEK ÖZTÜRKAN
HAYATİ ATMACA
OSMAN DEMİR
ABDURRAHMAN ESER
RECEP BURGUCU
BEKİR SÖNMEZ
YAVUZ TAÇ
HÜSEYİN GAZİ EMRE
KARS
MUHAMET KARAHAL
GÜLTEKİN BULUT
KEMAL AYDEMİR
KAHRAMANMARAŞ
BÜLENT İSPİR
NEDAT TÜRK
OĞUZHAN KOCA
SONGÜL ZÜLKADİROĞLU
NEVZAT ULUTÜRK
AHMET HAKAN KAYA
AHMET ARSLAN
HAYRULLAH CAN
KASTAMONU
MAHİR ALAY
SATILMIŞ KÜLÇE
ERHAN BAŞER
KAYSERİ
HAKAN SATILMIŞ
OKAN GEÇGER
ATİLLA ÖNİZ
MURAT KELEK
ERCAN YOZGAT
FATİH KOÇ
AHMET YILDIZ
RAMAZAN GÜNEŞ
CENGİZ GÖKSUN
MERT BÜNYAMİN
KIRKLARELİ
ERCAN ANDAÇ
ANIL SARPDERE
KEMAL KARAKAŞ
KIRŞEHİR
MUSTAFA USLU
SERTAN BEDİRHAN
KOCAELİ
ÖMER GÖKHAN ALADAĞ
ŞERAFETTİN AKDEMİR
SERKAN KOÇ
MURAT SARI
SAMET ÇETİN
SADULLAH KILIÇ
MEHMET BATIKAN AKBALLI
ARİF EMRE DUMAN
AYSUN DEMİREL
HALİL ATIK
FATMA BANU KAYRALDAĞ
TİMUR ACAR
EMRE BERK SEYMEN
KONYA
OSMAN SEÇKİN
İSMAİL İNLİDERE
SEYİT ÖZCAN
DOĞAN SATI
HALİL İBRAHİM SÖĞÜT
HACER ATASAGUN
ALPER KUTSAL KÖZ
MUHAMMED FATİH DAĞLIOĞLUGİL
FATİH YAKARER
ÖMER FARUK KERESTECİ
FATİH MEHMET KUZ
YAŞAR İVRİZ
ABDURRAHMAN ÇİMEN
MİLAZIM ESEN
EYÜP ŞENOL
KÜTAHYA
CÜNEYT EROL
YUNUS SOYGÜR
HAVVA BACAK
HASAN KESKİN
YILDIRIM BEYAZID ŞENFERAH
MALATYA
ABDULVAHAP KARAMAN
NİHAT GÜRBÜZ
NEVZAT ŞAHİN
ÖZAY ÖZCAN
HÜSEYİN ÖNAL
FATİH BENK
MANİSA
İSMAİL HAKKI BAKIR
AHMET MUSTAFA SÜZER
CENGİZ APAYDIN
CİHAN ÖZCAN
HACI ERGİN
YASİN SARI
MUSTAFA AYDEMİR
ARİF UZUNOĞLU
ABDULLAH ERGİN
SÜLEYMAN KANYILMAZ
MARDİN
MEHMET EMİN DEĞER
TÜRKAN ÇİFTÇİ
HAKAN SEVÜK
RIDVAN YALÇIN
İSMAİL SAROHAN
ASLAN AYDOĞAN
MUĞLA
AHMET TARIK SARI
ALİ ÖZDEN
HİLAL ÇETİNKAYA
REYHAN YILMAZ
MUSTAFA RÜÇHAN ÖZER
HÜSEYİN ÇAKIR
UFUK DÖNMEZ
MUŞ
HARUN AKOVA
RAŞİT GÜLER
ENES GASPAK
NEVŞEHİR
RAMAZAN KALKAN
RECEP TÜKEL
MEHMET ÇİMEN
NİĞDE
HULUSİ KİPER
SERDAL KALEMİŞ
HÜSEYİN BABAOĞLU
ORDU
COŞKUN SİPAHİOĞLU
ADEM PİŞMEK
MELİHA BEKÇİ
MURAT ŞAHİN
MURAT YİĞİT
MURAT HAMARAT
RİZE
ENSAR ÖZÇELİK
AHMET KIR
NEJLA KURTULUŞ
SAKARYA
CENGİZ BAYAR
ADNAN YILMAZ
AYŞE GÜLGÜL
NAYİM YOLCU
YALÇIN YAŞAR
ÖMER KARAYEL
SENANUR YAŞAR
GÖKHAN DEMİROĞLU
SAMSUN
BAHADIR ŞAHİN
ERDAL AVCI
YILMAZ AKKUŞ
AYSEL KESİM
RESUL SARAÇOĞLU
YAVUZ YETER
SAADETTİN SÖNMEZ
RAMAZAN ÖRSEL
NURHAN CILIZ
SİİRT
MELİKE NAZLI ER
MEHMET EYÜP KIZILKAN
MEHMET ŞERİF EKMEN
SİNOP
TANER DİNÇKURT
FATİH ÇELİKEL
SİVAS
DOĞAN ÜRGÜP
UĞUR BULUT
AYTEKİN KULMAÇ
UĞUR KARACA
HAMZA KEVİOĞLU
TEKİRDAĞ
MESUT UÇAR
GÖKHAN ACAR
FATİH DİLER
ÖMER ÇETİNKAYA
NİYAZİ GÜNEŞ
RUKİYE DEVECİ
SÜNDÜL ERDOĞAN
TOKAT
MESUT NUR
HALİM OKTAY
MUSTAFA ÇINAR
ADEM CERİT
ERGÜN ÇARIKÇIOĞLU
TRABZON
OKTAY AÇAR
MEHMET YAZICI
KAĞAN MUMCU
NURGÜL YILMAZ
MEHMET ÜÇÜNCÜ
ALİ ÜZÜM
TUNCELİ
DURMUŞ BOZTUĞ
ŞANLIURFA
MUSTAFA ÇAVCI
AHMET TARHAN
İBRAHİM MERMER
MEHMET KARAL
MEHMET ALTUNBOĞA
HALİL ŞEN
FIRAT AKBAŞ
HALİT ÖZBEK
AHMET DİREK
ÖMER TAŞDAN
FUAT KIZILATEŞ
İSMAİL GÖK
MAHMUT ŞEKER
HALİL KARAKUŞ
UŞAK
REMZİ ÖZEN
HÜSEYİN KAZIM KIRKSAKAL
MERTHAN MENDERES
VAN
MUHAMMED NUR KAYA
METİN KAYA
ÜMMÜGÜLSÜM TEZEL
KAZIM VARÇİN
TURGUT GÜLEÇCE
MUHAMMED ELENÜR
VOLKAN ERTOSUN
CEBRAİL KAYA
YOZGAT
MUSTAFA ÇITAK
CANSU ÇİFTÇİ
VELİ ŞAHİN
FATİH KOÇER
ZONGULDAK
HÜSEYİN UYSAL
ÖZCAN ÖZDEMİR
CENGİZ KONMUŞ
SAFA AKMAN
CİHANGİR YAĞIZ
AKSARAY
ÜNAL BACIK
BAYRAM AKKAŞ
HÜSEYİN İŞERİ
VOLKAN ÇALI
BAYBURT
MUHAMMET ŞİPAL
KARAMAN
MESUT SOYFİDAN
RAMAZAN YEŞİL
AVNİ YAĞCI
KIRIKKALE
MUSTAFA SU
MURAT GÜNEŞ
BATMAN
MELEK BAĞLAMIŞ
HÜSEYİN SEYİDOĞLU
CEMALETTİN BARLAK
ENVER ALTUNER
UĞUR AKTAĞ
ŞIRNAK
HACİ GÜNEŞ
BEDİRHAN ÖZDEMİR
HÜSEYİN BUDAK
ADNAN ERKMEN
BARTIN
HALİS ÇELİK
ZEHRANUR KURT
ARDAHAN
REŞAT KITIR
ONUR FİDAN
IĞDIR
ALİ BOZYİĞİT
NURSEL EYÜBOĞLU
KARABÜK
HALİL YILDIRIM
FATİH KELEŞ
ALPARSLAN GÜNGÖR ÜSKÜP
KİLİS
DAVUT CEM KAYMAKÇI
CEMİL ERCAN ASLAN
OSMANİYE
YÜCEL ABİDİNOĞLU
KÜRŞAT NACAR
ZELİHA ÖZKALE
TÜLAY ERKUL
DÜZCE
ONUR ÇETİN
MUSTAFA KALENDER
MERTCAN ÇELİK