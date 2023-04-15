Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde, FIAT’ın katkılarıyla 11-15 Nisan 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi (Youth BCL) organizasyonu kapsamında, Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos final günü basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer ve Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören de yer aldı.BURSA (İGFA) - Toplantının açılışını yapan Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, “Öncelikle bu turnuvanın sorunsuzca gerçekleşmesini sağlayan TBF ve Tofaş Spor Kulübü’ne çok teşekkür ederim. Bizim için Gençler BCL yeni bir turnuva ve bu da ilki. Bu bizim basketbolu geliştirmek ve gençlere en üstü seviyede basketbol oynamak için bir geçiş sağlamak adına vizyonumuzun bir parçası. Gençler BCL’in ilkini gerçekleştirmek için ev sahibi ülkeye karar verirken birçok kulüp ve şehirle görüştük. Bursa’ya gelmeye karar vermemiz bizim için çok güzel oldu. Burada inanılmaz bir desteğe sahibiz, hem çevreden, hem kulüpten ve hem de TBF tarafından gördüğümüz destek bizi çok mutlu ediyor. İlki gerçekleşen Gençler BCL için Bursa’da olmaktan çok mutluyuz. Bugün şampiyonumuz belli olacak ve kupayı kaldıracak. Bu kupa da bu turnuvaya özel olarak dinamik ve modern bir şekilde dizayn edildi ve üzerine 3 boyutlu baskı yapıldı. Bu da bir noktada bizim bu turnuvayı ne kadar önemsediğimizi gösteriyor. Gençlerimizi çok önemsiyoruz çünkü sporumuzun geleceği onlar. Umuyorum Bursa’da herkes için güzel bir final günü yaşarız.” dedi.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer ise, “BCL CEO’su Patrick Comninos’un da dediği gibi Gençler BCL çok önemli bir organizasyon ve biz de TBF olarak bunu çok önemsiyoruz. Genç sporcularımızın bu tarz organizasyonlarda yer almaları, kendilerini geliştirmeleri ve tecrübelerini artırmaları çok önemli. Bu noktada Tofaş Spor Kulübü aslında yıllardır gençleri spora kazandıran bir fabrika gibi çalışıyor ve bu anlamda önemli işler yapıyor. Hem Bursa’daki sporun gelişimine hem Türk basketboluna hem de Avrupa basketboluna değer katıyorlar. Şu anda Türkiye Süper Ligi’nde oynayan birçok oyuncu Tofaş altyapısından yetişme. Bu da Tofaş’ın gençlere verdiği değeri gösteriyor. Biz de bundan dolayı çok memnunuz. Ben de Bursalıyım, böyle bir organizasyonun Bursa’da olması ve buna bizim de destek veriyor olabilmemiz beni ayrıca mutlu ediyor. Bursa çok özel bir şehir ve BCL’in de Bursa’yı tercih etmesi bunun bir göstergesi. İnşallah gelecekteki günlerde gençlerimizin basketbola ilgilerini artıracak, bu anlamda kendilerini profesyonel hale getirecek süreçleri yine hep birlikte yöneteceğiz. Ben Tolga Öngören ve Tofaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelerek destek veren FIBA Genel Sekreteri ve BCL yönetimine de çok teşekkür ederim. Bizim de TBF olarak başkan vekilimiz Ömer Onan ve genel sekreterimiz Serhan Antalyalı buradaydı. Başkanımız Hidayet Türkoğlu herkese ayrı ayrı selamlarını iletti. Bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Tofaş Spor Kulübü Tolga Öngören ise, “BCL çok önemli bir turnuva. Bu sene ilk yapılan Gençler BCL de aslında geleceğe yapılan bir yatırım. Bizler gerek Bursa gerek Tofaş gerek Türk basketbolu olarak, bu organizasyonu Türkiye’ye getirmekten dolayı gurur duyuyoruz. Bunun için emek sarf ettik, Avrupa’nın 3 önemli büyük şehriyle bir yarışmaya girdik. BCL yetkilileri burayı birkaç kez ziyaret etti ve turnuvayı sonunda bize verdiler. Burada öncelikle böyle bir vizyon koydukları için BCL’e teşekkür etmemiz lazım. Belki de Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor. Bu özel bir turnuva, milli takım nezdinde değil, kulüpler nezdinde yapılan bir turnuva. Böyle bir turnuvayı bu şehre almak için şehrin bütün paydaşlarının işin içine girmesi lazım. Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, sonrasında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve Bursa’da bu işe destek olan tüm kişi ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun. Bursa’mızın 4 milyon nüfusu ve çok önemli bir basketbol geçmişi var. Gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerek TBF’nin planında olan bir takım tesis projeleriyle Bursa daha da ileri gidecektir. Biz gençlere yatırım anlamında, yine taşın altına elimizi sokmak istedik. Burada gerçekten güzel maçlar oynanıyor, geleceğin basketbolcuları var. Her takımda ileride üst seviyelerde oynayabilecek oyuncular bulunuyor. Bugün 4 tane güzel ve çok çekişmeli maç oynanacak. Kimin kazanacağı önemli değil, önemli olan bu turnuvanın her anlamda bir parçası olmaktı. Ben tekrardan BCL’e, TBF’ye ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum, güzel bir final günü geçirmenizi diliyorum.” açıklamasını yaptı.