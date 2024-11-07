Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı, geçen sezonun ilgiyle izlenen Shakespeare’in ölümsüz eseri “Othello” Romanya’da seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.BURSA(İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare’in ünlü eseri Othello’yu, Özdemir Nutku'nun Türkçeye kazandırdığı, Vlad Trifaş'ın yönettiği güçlü bir uyarlama ile Romanya'nın Buzau şehrinde sahneleyecek. 11. Genç Tiyatro Haftası Festivali'nde, 8 Kasım Cuma günü, saat 19.00’da "George Ciprian" Tiyatrosu Büyük Salonda izleyicilerle buluşacak olan oyun, Shakespeare’in klasik metnini modern bir bakış açısıyla sahneye taşıyor.

İnsan doğasının en karanlık yönlerine dair derin bir inceleme yapan “Othello”, kötülüğün tuzağında adaletin bozulduğu, kuşkunun kıskançlıkla birleşerek aklı, zihni ve ruhu nasıl yok ettiğini gösterirken, izleyiciyi de insani zaafların en çürük köşelerine sürüklüyor. Othello’nun içsel çöküşü, Iago’nun sinsi oyunları ve insanların duygusal karmaşaları, dramın temel taşlarını oluşturuyor.

Yönetmen Vlad Trifaş’ın yaratıcı dokunuşlarıyla sahneye taşınan oyun, izleyiciyi sadece bireysel bir hikâye ile değil, tüm insanlık tarihi boyunca karşılaşılan güvensizlik, kıskançlık ve ihanete dair evrensel bir anlatımla da buluşturuyor. Bursa Devlet Tiyatrosu “Othello” ile sınırları aşarak sanatseverleri büyülemeye ve unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.