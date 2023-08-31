Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Burhaniye Ören Plajı’nda düzenlenen “Bioderma Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası”nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor oyuncuları Merve Çelebi ve Esra Betül kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 25-26-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası oynanan final müsabakaları ve düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Organizasyonda kadınlarda şampiyonluğa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (Merve Çelebi-Esra Betül Çetin) takımı ulaşırken, ikinciliği Altınyurt Spor Klubü New Fiord Hotel (Kübra Hatice Tanrıkulu-Medine Korkmaz) takımı, üçüncülüğü ise Uno Akademi (Müge Ocakçı-Hatice Can Tonbul) takımı elde etti.

Erkekler kategorisinde şampiyonluğa TVF Spor Lisesi Kulübü (Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu) takımı, ikinciliği TVF Spor Lisesi 2 (Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru) takımı, üçüncülüğü ise Kartal Anadolu (Batuhan Cengiz Atalay-Tarık Gül) takımı elde etti.

Karşılaşmaların ardından yapılan törende, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Spor Müdürü Uğur Baysal takdim etti.