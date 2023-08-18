Hidroterapi hizmetinin üç aşamadan oluştuğuna dikkat çeken Bebek Spa ve Masaj Eğitmeni Hande Duman, hidroterapi ve masaj hizmetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Heresk Duysun / BURSA (İGFA) - Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan uygulamalardan biri olan bebek spa merkezleri oldukça ilgi görüyor. Bu bebek spa merkezlerinde hidroterapi kaç aşamadan oluşuyor? Hidroterapinin bebeğe faydaları neler? Bebeğe özel hangi konseptler var?

Hande Duman, bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan bebek spa uygulamasının üç aşamadan oluştuğuna dikkat çekerek, “Merkezimizde 0-15 aylık bebeklere spa-hidroterapi ve masaj hizmeti sunmaktayız. Bu hizmet 3 aşamadan oluşuyor diyebiliriz. İlk 10 dakika bebeğin kendini keşfetmesi açısından su üzerinde süzülme imkanı tanıyoruz. Bir 10 dakika da hidroterapiyi açıyoruz, bu ise bebeklerin kas ve motor becerilerini geliştiriyor. Diş sancısı çeken bebeklerde, gazlı ve kolik bebeklerde çok iyi dönüşler alıyoruz. Son 10 dakikada ise bebeğin kendini keşfetmesi ve duyu bütünleme açısından zaman tanıyoruz. Daha sonra bebeğimizi masaj kısmına alıyoruz ve masajımızı gerçekleştiriyoruz. Toplam 1 saat vakit geçirmiş oluyorlar. Kliniğimizde en önem verdiğimiz şey hijyen kurallarıdır. Kullandığımız mayo bezi, havlu ve bebeğe özel alt açma örtüsü tek kullanımlık. Jakuzi, her bebeğe özel bir şekilde bitkisel dezenfektanlarla temizleniyor ve her bebeğe özel olarak tekrar dolduruluyor.” şeklinde konuştu.

https://youtu.be/nSbVIALVHL4

"KOLİK SANCILI VE GAZLI BEBEKLERDE İYİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ.”

Duman, “Düzenli gelindiğinde gazlı ve kolik bebeklerde güzel dönüşler alıyoruz. Vücudun belli bölgelerindeki noktaları uyarıyoruz. Gazlı olan, diş çıkarma döneminde olan bebeklere oldukça iyi geliyor ve uyku sorunu çeken bebeklerde de uykuya geçişi kolaylaştırır ve uyku süresini artırır.” dedi.

BEBEĞE ÖZEL KONSEPTLER

40 uçurma, half birthday, 1 yaş kutlaması gibi konseptlere özel süslemeler yaptıklarını belirten Duman, bu şekilde hem bebeklerin fiziksel aktiviteleri açısından vakit geçirdiklerini hem de ailelerin güzel fotoğraflar çekildiklerini ifade etti.