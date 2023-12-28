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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2023 yılının son Yönetim Kurulu Toplantısı, Eskişehir’de gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - BEBKA Yönetim Kurulu Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısına, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Aygöl, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA'nın Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılı çalışmaları ve önümüzdeki dönemde bölgenin kalkınmasında yer alacak faaliyetler ele alındı. Yönetim Kurulu üyeleri insan kaynakları politikası ve bu politika doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.