BEBKA, ‘E-Ticaret ve E-İhracat ile Büyüme Programı’ ile gençlere istihdam imkânı sağlarken, üretici kooperatiflerine de ticaret ağlarını geliştirme fırsatı sunuyor.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2022-2023 teması olarak belirlenen ‘genç istihdamı’ alanında çalışmalarına yenisini ekledi.

Son yıllarda giderek önem kazanan konulardan birisi olan e-ticaret konusunda Bursa’nın kapasitesini artırmak ve gençlere doğrudan istihdam edilebilecekleri yetenekler kazandırmak için BEBKA tarafından üniversitede okuyan ve yeni mezun olmuş gençlere yönelik olarak ‘E-Ticaret/İhracat Uzmanlık Eğitimleri’ düzenlendi.

72 saatlik yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayan gençlere uzmanlık sertifikalarını veren BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 109 artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sipariş adetleri de yüzde 43 artış ile 4 milyar 787’e yükseldi. Rakamlar, sektörün hızla büyüdüğünü gösterirken işletmelerimizin de bu trendi yakalaması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu çerçevede Bursa’nın, ülkemizin e-ticaret payının yükseltilmesi amacıyla E-Ticaret ile Büyüme Programı’nı geliştirdik. Gençlerimizin yenilikçi iş modelleri ile üretim ve ticaret dünyasına dâhil edilmesini, ülkemizin geleceğinin garanti altına alınması olarak görüyoruz. Bu çerçevede teknik ve mali desteklerimizle farklı kurumlarla iş birliği yaparak gençlerimizin nitelikli iş gücü olarak istihdama katılmalarının önünü açmayı hedefliyoruz” dedi.

KOOPERATİFLER DİJİTAL ÇAĞDA GÜÇLENECEK

13 gün süren eğitimde ‘e-ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, markalaşma, sosyal medya stratejisi, yerel ve global marketlerde satış, ödeme, lojistik süreçleri ve müşteri yönetimi’ konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. BEBKA’nın sağladığı e-ticaret eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, 2 ay süresince eğitim hizmeti veren firma ile Bursa’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine danışmanlık verecek. Bu çerçevede hem gençler uzmanlıklarını geliştirecek, hem de kadın kooperatifleri e-ticaret dünyasına adım atarak dijital çağda büyüme fırsatı yakalayacak.