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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 20 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. İSTANBUL(İGFA) - BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları sebebiyle 20 Ocak 2025 Pazartesi günü Çatalca, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Silivri, Beylidüzü ve civardaki mahallelerinde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

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