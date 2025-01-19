Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 20 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.İSTANBUL(İGFA) -  BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları sebebiyle 20 Ocak 2025 Pazartesi günü  Çatalca, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Silivri, Beylidüzü ve civardaki mahallelerinde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) elektrik kesintileri yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Kaynak: igf