Elektrik dağıtım hizmetinde Türkiye’nin öncü şirketi BEDAŞ ile evrensel eğitim anlayışıyla ülkemizin nitelikli insan kaynağına katkı sunan İstanbul Ticaret Üniversitesi, sektöre yeni teknolojiler kazandıracak bir protokole imza attı. Protokol kapsamında; Ar-Ge odaklı, ürün ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi, üretim aşamalarında mevcut projelere katkı sağlanması ile yeni Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere ortak çalışmalar yürütülecek. Proje geliştirmenin yanı sıra BEDAŞ, üniversite öğrencilerine staj imkânı sunarak sektörün kapılarını gençlere açacak.

İSTANBUL (İGFA) - Enerji sektöründe küresel çapta yaşanan büyük dönüşümde kritik bir rol üstlenen elektrik dağıtım sektöründe, teknolojik yatırımlar ve eğitimli iş gücünün önemi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar pek çok Ar-Ge projesini sektöre kazandıran Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bu yönde yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek İstanbul Ticaret Üniversitesi ile özel bir protokole imza attı. 10 Haziran Pazartesi günü üniversitesinin Sütlüce Kampüsü’nde BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar tarafından imzalanan protokol, ortak Ar-Ge çalışmalarından staj programlarına kadar uzanan geniş bir çerçeveye sahip.

“AKADEMİK VE SEKTÖREL İŞ BİRLİĞİ SAĞLANACAK”

Protokolün imza töreninde konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, “İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak, öğrencilerimize teorik bilgiyi öğretirken, bu bilgileri pratikte nasıl uygulayacaklarını da öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu bağlamda, BEDAŞ ile yapacağımız protokolün üniversitemize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Akademik gücümüzü, BEDAŞ gibi önemli bir kurumla paylaşacak olmaktan da mutluyuz. BEDAŞ ile yaptığımız bu protokol, çok önem verdiğimiz, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinde de önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, İstanbul Ticaret Odası’nın misyonunu taşıyan ve Türkiye’nin en büyük eğitim kuruluşlarından biri olan üniversitemiz, öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimlerine daima katkı sağlamayı da temel hedeflerinden biri olarak görüyor. Üniversite-Sanayi iş birliğinin önemli örneklerinden biri olan bu iş birliği kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz BEDAŞ’ın imkanlarından ve açık laboratuvar niteliğindeki tesislerinden faydalanarak, tez çalışmalarını ve eğitimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunacaklar. Karşılıklı saygı ve iş birliği çerçevesinde, BEDAŞ’ın yeni nesil mühendislerinin akademik hedeflerine ve misyonlarına ulaşmaları için üniversitemizin kaynaklarını kendilerine sunmaktan da gurur duyuyoruz. Böylece, BEDAŞ ile olan bu iş birliğiyle altyapı ve mühendislik alanlarında ülkemizin nitelikli insan gücünü ve mühendislik kapasitesini geliştirmeye de katkı vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin sektör için önemine dikkat çeken BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de, “Protokol kapsamında uzmanlık alanlarına göre Ar-Ge odaklı, ürün ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi, üretim aşamalarında mevcut projelere katkı sağlanması ile yeni Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere ortak çalışmalar yürüteceğiz. İmzaladığımız bu protokol ile proje çıktılarının bilimsel niteliğinin geliştirilmesi, süreçlere ilişkin modellerin üretilmesi, sistem analizi ve genel Ar-Ge konularında dair akademik ve sektörel iş birliği sağlanacak. Bu sırada ulusal ve uluslararası hibe projeleri ağırlıklı olarak devlet destekli veya özel kuruluşların sağladığı kaynaklar için ortak proje başvuruları gerçekleştirmek adına çalışmalar da yürüteceğiz. Kapsamı oldukça geniş olan bu iş birliğinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERE BEDAŞ’TA STAJ İMKÂNI

Ortak proje geliştirilmesinin yanı sıra protokol kapsamında BEDAŞ, kendi sektöründe ihtiyaç ve koşullara göre İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine staj imkânı da sunacak. Yine protokole göre üniversite ve BEDAŞ iş birliğinde sektöre ve ilgili akademik çevrelere yönelik düzenlenecek toplantı, konferans, seminer, söyleşi ve organizasyonlarda üst düzey iş adamı ve yönetici konusunda konuşmacı desteği sağlanırken, üniversitenin uygun görmesi halinde BEDAŞ yönetiminden üst düzey bir yönetici Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Danışma Kurulunda üye olabilecek. Bu arada İstanbul Ticaret Üniversitesi, lisansüstü programlar için, kontenjanların müsaitliği ve YÖK’ün değerlendirme standartları dahilinde BEDAŞ çalışanları ile eş ve çocuklarına belirli oranda indirim yapabilecek.