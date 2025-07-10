MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretinin 280.850,64 TL olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, başvuruları 8 Temmuz'da başlayan bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesiyle 2025 yılının ikinci 6 ayı için bedelli askerlik ücretinin 280.850,64 TL (iki yüz seksen bin sekiz yüz elli lira altmış dört kuruş) olarak belirlendiği kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280.850,64 (iki yüz seksen bin sekiz yüz elli TL, altmış dört Kuruş) olmuştur. 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik… pic.twitter.com/NDrmYDjMNY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2025