Her yıl iki kez fiyatlandırılan bedelli askerlik ücreti için Temmuz zammı açıklandı.Melih Kayacı / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bedelli askerlik yapmayı planlayan vatandaşlar yeni fiyatın ne olacağına odaklanmıştı. 3 Temmuzda belirlenen fiyata göre bedelli askerlik fiyatı 217.870 TL oldu. Konu hakkında bedelli askerlik için bekleyen ve özel bir şirkette çalışan Toprak Doğan görüşlerini Herkes Duysun’a belirtti.

Bedelli askerlik için sevk belgesini beklediğini kaydeden Doğan, “Fiyat açıklandı, 35 bin küsür bir artış oldu. Enflasyonun yüksek olduğu şu dönemde bence makul bir fiyat, çünkü ben altı ay boyunca iş hayatından ayrı kalarak bu fiyatların üstünde bir gelirden mahrum kalıyorum. Bu yüzden yapılan zammı çok bulmadım. Tabii asgari ücretle kıyasladığımız zaman, evet yapılan zam yüksek görünüyor ama ben kendi açımdan baktığımda biraz fazla olsa da uygundur.” dedi.