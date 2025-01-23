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Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil… pic.twitter.com/lnfeHLTH8v — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2025

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiğini, sonuçların e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'bedelli askerlik yerleri'ni açıkladı. Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. ANKARA (İGFA) - 2025 yılı bedelli askerlik kapsamında başvuran adaylar için beklenen gün geldi.

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