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Bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılında bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçlarının yerlerini açıkladı.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleir ile birlik yerleri sınıfrlandırma kurulu huzurunda dışarıdam müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlendiği kaydedilen açıklamada, sonuçların e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebileceği kaydedildi.

Talep edilmesi halinde celp dönemi değişikliğinin de kontenjan durumuna göre, e-devlet 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabileceği duyuruldu.