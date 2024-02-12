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Seçim takvimine sayılı günler kala adaylar ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Partisinin Arifiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Yaşar Koç ile birlikte halk ile bir araya geldi. Halk ile sıcak sohbet eşliğinde gündemi değerlendiren Genel Başkan Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu.SAKARYA (İGFA) - Arifiye Açmalar Mahallesi’nde vatandaşla bir araya gelen Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın ve Arifiye Başkan Adayı Muhammet Yaşar Koç halkın sorunlarını dinledi. Ziyarette ABP Arifiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Yaşar Koç'a destek vermek için gelen ABP Sakarya İl Başkanı Sinan Daşdemir, ABP Adapazarı Belediye Başkan Adayı Çetin Gedik, ABP Erenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Balcı da hazır bulundu.

“FAKİR YAŞAMAK KADERİMİZ DEĞİL” Gündem hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Bedri Yalçın, “Buralar çok daha güzel yerlerde olmayı hak ediyor. Fakir olmak, fakir kalmak ve fakir yaşamak hiçbirimizin kaderi değil. Çocuklarımızın üniversiteye gidememesi, eşlerimizin çalışıp eve para kazandırma mecburiyeti olmaması lazım. Biz burada hepimiz Türkiye’yiz. Vatan, millet, bayrak hepimizin. Ben bu bayrağın evladıyım.

“SOKAĞIN SESİNE SES KATMAK İÇİN VARIZ” Benim kim olduğumu araştırın. Bizim ülkece en büyük sorunumuz zaten araştırmamak. Bu zamana kadar hiçbir icraatta bulunmayanlar kalkıp ben bu bayrağın çocuğuyum diyorlar. Biz zamanında Anadolu Birliği Derneği’nde Türkiye’ye 7 bölgeye 7 tane ambulans, 19.500 engelli arabası, bir giyim firmasıyla anlaşma yaparak 870.000 öğrencimizi giydirdik. Bunu siyaset için değil, Allah rızası için yaptık. Ben vali, belediye başkanı, bakanın oğlu ya da milletvekilinin yeğeni değilim. Ben sizdenim, halkın içindenim. Sokağın sesini duyurmak, ve sesine ses katmak için varım. Memleketimi, vatanımı iyi tanıyorum.

“5 DÖNÜM ARAZİSİ OLANA TRAKTÖR VERECEĞİZ” Çiftçinin yani köylünün zengin olmasını istemiyorlar. Çünkü erzak, kömür gibi yardımlarla en çok rantı oradan kasıyorlar. Ben Anadolu Birlik Partisi olarak 5 dönüm arazisi olan çiftçilerimize traktör sözü veriyorum. Yapmazsam bu cebimdeki bayrağın çocuğu olmayayım. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bunlar zor şeyler değil, çok kolay şeyler. Bakın bizim tohumumuz var aslında. Ata tohumunu sattırmıyorlar. Neden? Çünkü ata tohumu yersek hasta olmayız, bizim hormonlarımızla oynayamazlar. Bir Avrupa standartları neyse öyle yaşayacaksınız. Ama hayır olmaz diyorlar. Ben Covid-19 aşısı hakkında tek dava açan kişiyim. Bize aşı karşıtı, vatan haini, sizi öldürmek için böyle yapıyor dediler. Hepimizi mecbur ettiler bu aşıya. Bugün ani ölümlerin, kalp krizlerinin ve beyin kanamalarının sebebi o aşıdır. Adamın hiçbir şeyi yok, bir anda kalp krizi geçiriyor ve ölüm haberi geliyor.”