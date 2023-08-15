Trendyol Süper Lig yayıncı kuruluşu BeinSports, bir skandala imza atarak Fenerbahçe’ye lig istatistiklerinde yer vermeyince taraftarların tepkisini çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Süper Lig yayıncı kuruluşu BeinSports, Fenerbahçe’ye karşı tavrını resmi sitesinden net bir şekilde verince taraftarların tepkisine yol açtı.

BeinSports, süper lig istatistiklerinde Fenerbahçe’ye hiç yer vermedi. Hafta sonu Fenerbahçe, Gaziantep’i Edin Dzeko’nun attığı 2 golle 2-1 mağlup etti.

BeinSport, anasayfasından verdiği haftanın golünü siz seçin görselinde Gaziantep'e 2 gol atan Edin Dzeko'nun fotoğrafına yer vermedi.

BeinSports, süper lig istatistiklerinde “En çok gol atan takım” sıralamasında 1 gol atan Trabzonspor yer alırken, 2 gol atan Fenerbahçe’ye yer verilmedi.

Yine, Gol Krallığı istatistiğinde 1 gol atan futbolculara yer verilirken, Edin Dzeko’nun 2 gol atmasına karşılık istatistiklerde yer alması dikkat çekti.

Asist Krallığı’nda da yine Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic’in asisti olmasına rağmen yer verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulunan Fenerbahçe taraftarları, “Bizi yok sayanı biz de yok sayarız. Başkanımız Ali Koç, bu duruma el atarak gerekli tepkiyi koyacaktır. Bizler de Fenerbahçe taraftarları olarak BeinSport’a abonelikleri iade ederek tepkimizi koyacağız. Fenerbahçe, büyük bir camiadır. Kimse Fenerbahçe’yi yok sayamaz” diye tepki gösterdiler.