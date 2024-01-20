Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği'ne ziyarette bulundu.Bursa (İGFA) - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz, yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’i ağırladı. Dernek merkezinde gerçekleşen görüşmede BEKSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu ve partililer hazır bulundu.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yılmaz, Mustafa Bozbey’e ziyaretten dolayı teşekkür ederek, dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bebe ve çocuk konfeksiyonunda ihracat ve istihdamla sektörün lokomotifi konumunda olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “BEKSİAD Yönetimi olarak üreticilerimizin her alanda gelişimini sağlayan faaliyet ve çalışmalarımızla önlerini açmaya çalışıyoruz. Şehrimizin ve sektörün geleceğine katkı sunabilmek amacıyla çıktığımız bu yolda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Göreve yeni seçilen BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ise, “Bebe ve çocuk konfeksiyonunun Türkiye çapındaki merkezlerinden biri haline gelen Vişne Caddesi’ni hak ettiği değerin çok daha üzerine çıkması için çalışmalar sürdüren BEKSİAD yönetimi ile bir arada olmaktan mutluyuz. Vişne Caddesi’nin ünü, ülkemizde olduğu kadar bebe ve çocuk konfeksiyonu ile ilgilenen ülkelerde de büyük. Burası özel bir bölge. Seçilmemiz halinde Vişne Caddesi’nin her yönüyle gelişip markalaşması anlamında ciddi yatırımlarımız olacak” şeklinde konuştu.