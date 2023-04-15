Bebek Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yıl deprem bölgesine taşıdı. BEKSİAD Ramazan ayı sonuna kadar toplam 80 bine yakın afetzedeyi iftar ve sahurda ağırlamış olacak.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması için ilk günden bu yana yardım çalışmalarını kesintisiz sürdüren ve depremzedelere konteyner desteğinde de bulunan BEKSİAD, Kahramanmaraş’ta hayata geçirdiği aş evi ile Ramazan ayı boyunca 80 bine yakın depremzedeye iftar verirken, öte yandan oruçlu olmayanlar için de çeşitli menüler hazırladı.

Depremin ilk gününden bu yana bölgeye 100 bin kişilik giyim malzemesi gönderen ve yardım kuruluşları aracılığıyla da erzaktan ısınma ihtiyacına kadar birçok malzemeleri içeren yardım organizasyonlarına imza atan BEKSİAD Yönetimi, son olarak Ramazan bereketini depremzedelerle paylaştı. Deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Ömer Yıldız başkanlığındaki BEKSİAD yönetimi, Kahramanmaraş’ta kurulan BEKSİAD Aş Evi’nde de iftar öncesi yemek dağıtımına yardımcı olurlarken, depremden etkilenen diğer kentleri de ziyaret ederek depremzedeleri dinlediler.

“GÜNLÜK 2000-2500 KİŞİNİN İFTAR VE SAHURUNU KARŞILIYORUZ”

Bu yıl deprem bölgesinde düzenledikleri BEKSİAD iftar programıyla ilgili açıklamalarda bulunan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “6 Şubat'ta bizi ülkece derinden yaralayan bir felaket ve acıyla karşılaştık. Bunun üzerine hemen harekete geçip yardımlarımızı organize ettik. Bunlara ek olarak ise yaraları bir nebzede olsa sarmak için geleneksel BEKSİAD iftarını bu yıl deprem bölgesinde yapma kararı verdik. BEKSİAD üyeleri ve Vişne Caddesi'ndeki esnaflarımızın katılımıyla projemizi Ramazan ayı boyunca günlük 2000-2500 kişinin iftar ve sahurunu karşılayacak hale getirdik. Bu projemiz herhangi bir aksaklığa uğramadan devam ediyor. Öte yandan oruç tutamayan insanlarımız var ve çok sayıda çocuklarımız mevcut. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde biz aşevi açtık ve orada hizmet veriyoruz burada çok sayıda çocuk var, onlara da öğlen vaktinde yemek ikram ediyoruz ve tabi ki oruç tutamayan insanlarımıza da ikramlarımız var” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUK”

Depremin etkilerini yerinde incelediklerini dile getiren Başkan Ömer Yıldız, “Depremden etkilenen bölgeleri ve insanlarımızı yerinde görmek istiyorduk. Yönetim kurulumuz ve sektörümüzden bazı arkadaşlarımızla beraber bir hafta boyunca deprem bölgesindeydik. Deprem bölgesinin tamamını neredeyse dolaştık. Dinlediklerimizle ve şahit olduklarımızla, BEKSİAD aş evini kurarak ne kadar kıymetli ve önemli bir işe imza attığımızı gördük” diye konuştu.

“YARDIMLARIN DOĞRU KİŞİLERE ULAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Depremin olduğu günden itibaren çalışmalarını kesintisiz sürdüren sayılı kurumlardan olduklarını ifade eden ve destekleri hakkında bilgi veren BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü, “Biz çocuk kıyafeti üretiyoruz, çocuk ihtiyaçları öncelikli ihtiyaçlardır. Biz depremin olduğu günün sabahı hemen harekete geçtik. Sosyal İşler Komisyonumuzla beraber ilk olarak bölgeye çocuk kıyafetleri gönderdik. Burada yardımların toplanması kadar dağıtılması ve doğru kişilere ulaşması da çok önemli. Bölgeye destek ulaştırmak önemli lakin desteği doğru yere, doğru noktalara ve doğru kurumlar üzerinden göndermenin de önemli olduğunu biliyoruz. Bu manada AFAD üzerinden ise bir hafta süren nakit destek kampanyası organize ettik ve ciddi destek gördü. O vesileyle bir kez daha anladık ve gördük ki bizim ulaştırdığımız hiçbir kıyafet veya destek atıl kalmamış yerine ulaşmış.”

“DEPREMZEDELERE 85 KONTEYNER DESTEĞİNDE BULUNDUK”

Yaraların bir an önce sarılması adına gündeme gelen konteyner kente de destek verdiklerini ifade eden Başkan Ömer Yıldız şöyle konuştu, “Bursa’da bebe çocuk konfeksiyonu sektörü ve dernek olarak ‘Vişne Tek Yürek’ adı altında bir kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinde Yıldırım Belediyesi ile ortak bir konteyner çalışmamız oldu. Yıldırım Belediyesi’ne 60 konteyner teslim ettik. Yine BTSO adına düzenlenen konteyner çalışmasına da 25 taneyle destek olduk. Yani toplamda 85 konteyner desteğinde bulunduk. Bu çalışma dışında bir proje daha var, Genç BEKSİAD depremzede çocuklar adına program düzenleyecek. Çocuklarımıza yönelik eğlendirme etkinlikleri de olacak, biz de kıyafet isteğinde bulunacağız.”

“SANAYİ VE İŞLETMELER YENİDEN AYAĞA KALDIRILMALI”

Sürdürülebilir yardımların ve bölgedeki işletmelere desteğin verilmesinin önemine de vurgu yapan Başkan Yıldız sözlerini “İnsanların içinde hayatlarını sürdürdükleri konteyner veya çadırlarda kendi günlük yemeklerini yapmalarını sağlayacak yardımlara ihtiyaç var. İnsanların hayata tutunması ve devam etmesine yönelik projeler yapılmalıdır. Bunu uzmanları elbette ülkemizde var. Bunun için çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Sanayi bazı yerle az da olsa çalışmaya başladı. Ülkemizin her karış toprağı çok değerli, bölge insanı yerinde kalmak istiyor. Göç edenler memleketlerine, geri dönmek istiyorlar. Devletin ve vatandaşların yardımıyla yaşam alanların tekrardan inşa edileceğini umut ediyorum. İş yerlerinin, sanayi işletmelerinin bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Eminim devletimiz bu konuda çalışıyor. STK olarak bize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Sanayi ve işletmelerin yeniden ayağa kaldırılması çok önemlidir” diyerek tamamladı.

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