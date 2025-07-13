Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetimi, Anadolu topraklarında yüzyıllardır süregelen birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşmanın sembolü Aşure Günü’nde esnafa ve bölge halkına 2 bin kişilik aşure ikram etti.BURSA (İGFA) - BEKSİAD üyeleri, Vişne Caddesi’nde 2 farklı noktaya kurdukları stantlarla mübarek ayın bereketini paylaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, bu özel ayın manevi atmosferinde gerçekleştirdikleri aşure ikramı ile bölge esnafının yüzlerinde tebessüm görmenin kendilerini de mutlu ettiğini ifade ederek, "Muharrem ayının getirdiği huzur ve bereketin, Bursa’mıza ve ülkemize yayılmasını diliyoruz” dedi.

Vişne Caddesi’nde bölge esnafını da ziyaret eden Başkan Mehmet Bayezit, Bursa ekonomisinin lokomotiflerinden olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün yeni pazarlara ulaşılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yürüttüklerini de belirterek, “Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına yönetim kurulu ve sektör temsilcileriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.