Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Belediye olarak, esnaflarımızın yaşadıkları sorunları dinlemek ve çözüm üretmek bizim en önemli görevlerimizden biridir.” dedi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, haftanın ilk günü mesaisine Lale Caddesi ve Belediye Caddesi esnaflarını ziyaret ederek başladı. İşyerlerinde ziyaret ettiği esnafların talep ve önerilerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Arı, esnaflarla istişarelerde bulundu.

Lale Caddesi üzerindeki esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Arı, “Esnafımız, şehrimizin ekonomik hayatının temel taşlarından biridir. Her gün açtıkları dükkânlarla, sundukları hizmetlerle ve yarattıkları istihdamla, bizim için çok değerliler. Hepimizin farkında olduğu gibi, esnaflarımızın karşılaştığı çeşitli zorluklar ve ihtiyaçları da var. Belediye olarak, esnaflarımızın yaşadıkları sorunları dinlemek ve çözüm üretmek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Esnaflarımızın şehrimiz için ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz ve onları dinlemek, sorunlarınızı çözmek için sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Belediye olarak, şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için elbirliğiyle çalışacağımıza inanıyorum. Şehrimiz için yapacağımız her adımın, esnafımızın refahını ve şehrimizin geleceğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.