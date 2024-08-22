Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli mahallelerde düzenlenen halk toplantılarına hız kesmeden devam ediyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı’nın vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan dinlemek amacıyla mahallelerde gerçekleştirdiği toplantılar, mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi görüyor. Arı, toplantılarda sadece sorunları dinlemekle kalmayıp, çözüm önerileri ve projeleri hakkında da vatandaşlara bilgi veriyor. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen bu buluşmalarda, vatandaşlar doğrudan kendileriyle ilgilenilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Bugün akşam saatlerinde Bekdik Mahallesi TOKİ Konutları 4. Etap’ta vatandaşlarla buluşan Başkan Arı’ya, vatandaşların ilgisi yine yoğundu.

Gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Arı, “Halkımızın fikirleri bizim için çok değerli. Her mahallemizde vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini dinleyerek, onların yaşam kalitesini artıracak çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu toplantılar, hem sorunları yerinde görmemize hem de halkımızla daha yakın bir diyalog kurmamıza yardımcı oluyor," şeklinde konuştu.