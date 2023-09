Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği piknik noktalarından biri olan Berdan Barajı Mesire Alanı’nda farkındalık yaratmak için ‘Çevre Temizlik’ çalışması gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Faaliyete Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Tarsus Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetgin, muhtarlar ve Büyükşehir’in farklı birimlerinde görevli çok sayıda personel katıldı.

Berdan Barajı Mesire Alanı’nın köprü bölümünden başlayarak evsel atıkları toplayan katılımcılar, atıkları torbalara doldurdu. Özellikle kamelya bölümlerinin oldukça kirli olduğu gözlenen çalışmada, onlarca torba atık toplandı. Genellikle hafta sonları kent genelinden ve farklı illerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Berdan Barajı Mesire Alanı, yaz aylarında daha fazla rağbet görüyor.

Uyan: “Yapılan her şey Tarsus halkı için”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Uyan, mesire alanının temiz kullanımının önemine değinerek, “Burayı her kullanımdan sonra temiz bırakırsak, bizden sonra gelecek olan vatandaşlar da temiz bulacak. Bugün farkındalık yaratma anlamında, Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğümüzde görev yapan bütün emekçi kardeşlerimizle buradayız. Katılım gösteren Bolatlı ve Akgedik Mahallesi Muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Yapılan her şey Tarsus halkı için. Hep birlikte bu konuda duyarlı olalım ve gittiğimiz her yerde o alanı kullandıktan sonra temizleyelim” diye konuştu.

Uyan konuşmasının sonunda, Berdan Barajı Mesire Alanı’nın temizliği ve diğer hizmetleri için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Vahap Seçer başta olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtar Kavalcı: “Bu mesire alanı 7/24 kullanılmakta”

Berdan Barajı Mesire Alanı’nın hemen yanında bulunan mahallelerden Bolatlı Mahalle Muhtarı Ertaç Kavalcı, “Tarsus’un bir doğa harikası olan barajımız, hayvanat bahçemiz ve kamp alanımızın bulunduğu bu mesire alanını, insanlarımız 7/24 kullanmakta. Kullanırken de bazıları yiyip, içtikleri malzemeleri maalesef çevreye saçıyorlar. Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü’müz bu etkinliğe dahil oldu. Ailelerimize daha nezih bir piknik alanını olması açısından bizlere yardımcı oldular” ifadelerini kullandı.

Muhtar Alanko: “Pikniğe gelen insanlardan temiz bırakmalarını istiyoruz”

Akgedik Mahallesi Muhtarı Asım Alanko ise, “Biz, ‘Yaşadığınız alanı nasıl görmek istiyorsanız öyle bırakın’ mantığıyla hareket ediyoruz. Burası, insanlarımızın yaşam alanı. Özellikle aşırı sıcaklarda insanlarımız buraya çok rahatça gelip, aileleriyle piknik yapabiliyorlar. Burada Gençlik Kampımız ve mesire alanımız var. İnsanlarımız burayı kullandıktan sonra bir başka vatandaş geldiğinde, ‘Burası neymiş!’ demesin lütfen. Buraya pikniğe gelen insanlardan, temiz bırakmalarını rica ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz” dedi.