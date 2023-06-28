İzmit Belediyesi Kurban Bayramı arifesinde kabristanlarda vatandaşları yalnız bırakmadı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi her bayram arifesinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı arifesinde de kabristanlara ziyarette bulunan vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Hürriyet ve ekipler, mezarlık girişlerine kurulan stantlarda on binlerce defne fidanı, şeker ve cüz dağıttı.

Arife günü kabristanlarda yakınlarını ziyaret eden vatandaşlara çiçek ve cüz dağıtan İzmit Belediyesi ekipleri vatandaşları bu bayram öncesinde de yalnız bırakmadı. Kentin farklı noktalarında bulunan mezarlıklarda kurulan stantlarla vatandaşların acıları paylaşıldı.

BAŞKAN HÜRRİYET VATANDAŞIN BAYRAMINI KUTLADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Kent Mezarlığında kurulan stantta vatandaşlara defne fidanı, şeker ve cüz dağıtımına destek olarak hem yakınlarını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diledi hem de hayırlı bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

6 MEZARLIKTA STANTLAR KURULDU

İzmit Belediyesi geleneksel hale getirdiği uygulamayı bu yılda sürdürerek Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara on binlerce defne fidanı, şeker ve cüz dağıttı. Ekipler, Kent Mezarlığı, Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı, Tavşantepe Mezarlığı, Kuruçeşme Mezarlığı ve Akmeşe Mezarlığı önlerinde kurduğu stantlarla vatandaşların yanında oldu.