Bunlar da ilginizi çekebilir

Ligin son iki haftasına girilirken Mavi Şimşekler, önümüzdeki hafta deplasmanda Karşıyaka ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

84’üncü dakikada Bilal Şeflek’in şık ara pasında topla bulaşan Muhammet Enes Gök, topu daha müsait durumdaki takım arkadaşı Can Muhammet Vural’a bıraktı ve Can topu ağlara göndererek takımımıza galibiyeti getiren golü kaydetti.

İlk yarı iki takımın kontrollü oyunuyla geçerken ikinci yarıya daha istekli başlayan Mavi Şimşekler, kanatlardan geldiği ataklarla Eskişehirspor kalesinde etkili olmaya çalıştı.

Maç öncesinde Belediye Kütahyaspor formasını 100. kez giyen Muhammet Enes Gök’e Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 100 numaralı formamızı takdim ederek tebriklerini iletti.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. KÜTAHYA (İGFA) - TFF 3. Lig 1. Grup’un 32. haftasında Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu’nda Eskişehirspor’u konuk etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.