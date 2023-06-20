Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla gerçekleşen Belediye Kütahyaspor Futbol Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Abdullah Damcı, Belediye Kütahyaspor’un yeni başkanı oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Belediye Kütahyaspor Futbol Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, meclis üyeleri, delege üyeleri ve taraftarlarımızın katılımıyla Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Yapılan toplantıda önceki dönem yönetim kurulu, gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu delegeler tarafından ibra edildi.

İbraların ardından tek listeyle seçime giren Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, delegelerin oy birliğiyle Belediye Kütahyaspor’umuzun yeni başkanı seçildi.

Belediye Kütahyaspor Başkanı Abdullah Damcı, "Kütahya Belediyespor olarak aktif olan 4 branşı bugün 16 branşa çıkardık. Yaklaşık bin 700 lisanslı sporcumuz var. Ben inanıyorum ki bundan sonra da Belediye Kütahyaspor Futbol Kulübü olarak öncelikle geçmişten bir ders çıkaracağımızın bilinmesini istiyorum. 40 yıldır Kütahya’dayım, uzun yıllar futbol oynadım ve kulüp başkanlığı da yaptım ama 4 yıl üst üste bu heyecanı yaşayan bir Kütahyaspor ve Kütahya görmedim. Bu bir başarısızlık değil kesinlikle bir başarıdır. Ben bugüne kadar vermiş olduğunuz emeklerden dolayı yanınızdaki en yakın kişi olarak şehrimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. 19 kişilik bir yönetim kurulumuz var, denetleme kurulumuz var. Hepimiz bir başkan gibi çalışacağız. En kısa zamanda toplanıp görev bölümünü yapacağız. İnşallah bundan sonra daha kurumsal bir kimlikle, bir örgüt şeması doğrultusunda hiyerarşiyi kurarak, altyapıya önem vererek hareket edeceğiz. Önümüzdeki günlerde daha başarılı, daha sağlıklı, daha ayakları yere basan, ileriye dönük, Kütahya’mızın da çocuklarının forma giyebileceği bir Belediye Kütahyaspor hayaliyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve yönetim kurulum adına saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Abdullah Damcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda; Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, İsmail Şen, Memiş Özüş, M. Erdem Özdoğan, Selim Kaplan, Emirhan Osal, Mehmet Akkaya, Uğur Şahan, Bilal Yurttaş, Kerem Sülün, Yasin Uçar, Behçet Türkkan, Osman Ertan, Emirhan Bilgen, Ömer Kaçan, Selçuk Aşan ve Osman Altınkaya görev aldı.