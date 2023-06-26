Belediye Kütahyaspor'da yapılan genel kurul sonrasında görev dağılımı yapılan kulüpte ilk imza sportif direktör ve yardımcı antrenör Efrahim Alkın ile imzalandı.KÜTAHYA (İGFA)-Belediye Kütahyaspor Kulüp binasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı ve kulüp yöneticisi Murat Arık, kulüp yöneticisi Uğur Şahan ile bir araya gelen Efrahim Alkın, kendisini yeniden Belediye Kütahyasporlu yapan imzayı attı.

İmza töreninde açıklama yapan Başkan Işık, “19 Haziran 2023 tarihinde yaptığımız Belediye Kütahyaspor Kulübü genel kurulundan sonra kulüp başkanımız ve kulüp yönetimimiz teşekkül etti, görev dağılımları yapıldı. Bugün de hayırlı, mübarek kurban bayramı öncesinde kulübümüzün sportif direktör ve yardımcı antrenörü ile anlaşmaya vardık. Memleketimizin evladı, spor geçmişi hepimizce iyi bilinen kardeşimiz Efrahim Alkın’a hayırlı olsun diyorum. Şehrimize ve kulübümüze hayırlara vesile olsun. Kendisine, aramıza hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyoruz” dedi.

Başkan Işık, Alkın’ın Kütahya’nın dokusuna uygun olduğunu belirterek; “Bu anlaşmaya varılmasında yoğun emek sarf eden başta kulüp başkanımız Abdullah Damcı, Uğur Şahan, Başkan Yardımcımız Murat Arık’a ve diğer yönetim kurulu üyelerinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kolay olmuyor. Hem şehrimizin dokusuna uygun olması lazım hem de bu işi yürütebilecek birikime sahip isimler olması gerekiyor. Efrahim Bey de geçmişten beri hepimizin yakından tanıdığı bir kardeşimiz olarak böyle bir göreve geldiğinde başarılı olacağından eminiz. Teklif ettiğimizde de kendisi hiç düşünmeden kulübümün emrindeyim dedi. Sizleri bu alanda yalnız bırakmamak bizim de görevimiz diyerek aramıza katıldı” diye konuştu.

YUVAMA GERİ DÖNDÜM

Belediye Kütahyaspor Sportif Direktörü ve yardımcı antrenörü Alkın da, "Yuvama geri döndüm. Hiçbir zaman ayrılmamıştık. Takımımızı sürekli takip ediyorduk. Bu yıl inşallah başka bir görevde, başka bir konumda sorumluluklar yüklenerek tabi ki bunların üstesinden gelebilecek kabiliyetimizle birlikte Belediye Kütahyaspor’umuzu layık olduğu 2. lige ve daha üst liglere çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.