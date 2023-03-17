Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Kütahyaspor’un geçtiğimiz Pazar günü sahasında oynadığı Yeni Mersin İdman Yurdu maçının hakemi Celal Bayraklı ve ekibi ile Yeni Mersin İdman Yurdu kulüp yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.KÜTAHYA (İGFA) - TFF 3. Lig. 1. Grup’un 23. Haftasında Belediye Kütahyaspor’umuzun sahasında konuk ettiği ve hakemin verdiği şaibeli penaltı kararıyla 1-1 berabere kaldığı Yeni Mersin İdman Yurdu maçında yaşananlardan sonra Belediye Kütahyaspor, maçın hakemi Celal Bayraklı ve ekibi ile Yeni Mersin İdman Yurdu kulüp yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Başvuru dilekçemizde somut delillerimizle, eklerimizle beraber her şeyi tespit ettik” diyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Devre arasından sonra hakem Belediye Kütahyaspor’umuzun kaptanı Erdinç Cepoğlu kardeşimizi yanına çağırarak penaltı düdüğü çalacağını, dikkat etmesi gerektiği noktasında uyarı yapıyor. Asla ve asla Kütahya’nın emeğini, Kütahyaspor’un oyuncularının, kulübünün ve teknik kadrosunun emeğini kimseye çaldırmayacağız. Herkes ayağını denk alacak. Bunu gerek Merkez Hakem Kurulu’na gerekse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanına bizzat kendim telefon açarak söyledim. Biz Kütahya adına hak takipçiliği nerede varsa sonuna kadar var olduğumuzu tüm kamuoyuna buradan açıklıyoruz. Orta hakem ve yan hakemlerin yanı sıra Mersin İdman Yurdu yöneticilerini de şikâyet ediyoruz. Çünkü bu dilekçemizin detayında görüleceği üzere devre arasında tribündeki bir izleyiciye gelen mesaj var. Kimse Belediye Kütahyaspor’un ekmeğini elinden alamaz. Bir buçuk milyon Euro. 20 ile çarpın 30 milyon Türk Lirası. 9 katı oran verilecek diye mesaj geliyor. Hakemin buradan alacağı 5-10 bin liraya ihtiyacı kalmıyor ama bunu yüce yargımız tespit edecek. İnanıyorum ki Cumhuriyet Başsavcılarımız ekinde sunduğumuz delilleri de dikkate alarak, ayrıca kendilerinin de tespit edeceği delillerle beraber Türkiye Cumhuriyeti savcılarına, hakimlerine yakışan doğru kararı verip bu camiada bir daha bu tür olayların yaşanmaması için tarihi bir karar vereceklerdir. Çalınan 2 puanımızın takipçisiyiz, geri alacağız” dedi.

“BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Yapılan suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Başkan Prof. Dr. Işık, orta hakem ve yan hakemlerin yanı sıra Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. yöneticilerini de şikâyet ettiklerini belirtti.

Dilekçeyi, Federasyona ve Merkez Hakem Kurulu’na üst yazıyla ileteceklerini de duyuran Başkan Işık, "Bu işin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu tür hakemlerin, Belediye Kütahyaspor maçında veya diğer maçlarda yer almayacağı bir Türkiye’ye inşallah kavuşacağız. Kütahyaspor taraftarımıza, kulüp yöneticilerimize, sporcularımıza ve Kütahyalı hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyet konusunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bize yakışan olgunlukta bu durumun takibi ancak bu yolla mümkündü. Aksi takdirde birçok olayı istemediğimiz halde yaşayabilirdik. Onun için şehrimizin adını kötü söyletecek bir eylemi burada yaşamayan, yaşatmayan hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Alın teriyle şampiyonluk yaşamak istediklerini söyleyen Başkan Işık, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

“Biz Kütahya adına hak takipçiliği nerede varsa sonuna kadar var olduğumuzu tüm kamuoyuna buradan açıklıyoruz. Kimse Belediye Kütahyaspor’un ekmeğini elinden alamaz. Geçmiş iki yılda hangi hakem oyunlarıyla Play-Off’tan döndüğümüzü, şampiyonluktan döndüğümüzü biz yaşadık. Bunu aynen Merkez Hakem Kurulu Başkanımıza da söyledim. İki yıl önce bir eski futbolcunun federasyonda kapı kapı dolaşarak hakemi satın alıp rakip takımı nasıl şampiyon ettiğinden başlayıp geçen yıl hangi maçlarda haklarımızın çalındığını, gereksiz penaltılar verilerek yine şampiyonluğumuzun elimizden alındığını beyan ettik. Buradan da bir kez daha uyarıyoruz; Bir kez daha bu haksızlığa muhatap olmak istemiyoruz. İki yıl biz zaten yeterince hakem oyunlarıyla hakkımızı elimizden alanlara arkadan beddua ettik ama bu sene beddua etmek istemiyoruz. Sahaya çıkacağız, adaletli bir şekilde düdük çalınmasını talep ediyoruz. Biz, alın terimizle sporcularımızın, kulüp yöneticilerimizin, teknik kadromuzun teriyle şampiyon olacağız ve Türkiye tarihine de böyle geçeceğiz. Onun için bu hak mücadelesini başlattık. İnşallah sonucunu da alacağız. Türkiye’de örnek olacak bir karar olsun istiyoruz. Bunun sonuçlanmasına müteakip tazminat davası dahil hukuken hangi mücadele yolu gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Buradan çıkacak kararı federasyona bildireceğiz, Merkez Hakem Kurulu’na bildireceğiz, ondan sonra da onlar karar verecekler. Normal olan, olması gereken o olacak ya da şike, bahis ortaklığına kulüp yöneticileri dahil olduysa ligden düşmeye kadar gidecek bir sonucu bekliyoruz. Bir buçuk milyon Euro. 20 ile çarpın 30 milyon Türk Lirası. 9 katı oran verilecek diye mesaj geliyor. Bir buçuk milyon çarpı 9, çarpı 20 Türk Lirası, parayı siz hesaplayın. Hakemin buradan alacağı 5-10 bin liraya ihtiyacı kalmıyor. Ama bunu yüce yargımız tespit edecek, delillerle ve yeni bulunacak bulgularla beraber karara bağladığında Türk futbol camiası da böyle bir yüz karasını, bunları yaşatan insanları bu camiada tutmayacak. Tahkime itirazlarımızı yaptık. O süreç ayrıca devam ediyor ama bu dava açılmasıyla ilgili başvurumuzdur. Ondan sonra tazminat ve diğer haklarımızı sonuna kadar takip edeceğiz”.