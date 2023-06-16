DİSK Genel-İş Sendikası Balıkesir Şubesi, işçi sınıfının 15-16 Haziran 1970’teki direnişinin 53. yıl dönümünü Burhaniye’de mitingle kutladı. Genel-İş Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, şirket işçilerinin kadro taleplerini tekrarladı.BALIKESİR (İGFA) - 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 53. yıl dönümü dolayısıyla DİSK/ Genel-İş Sendikası Balıkesir Şubesi tarafından Burhaniye ilçesinde yürüyüş ve miting düzenlendi.

Eski kütüphane önünde toplanan işçiler “Şirket işçisi kadro istiyor”, “Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz”, “Hak hukuk adalet işçilerle gelecek”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı’nda konuşma yapan DİSK/ Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, şirket işçilerine kadro taleplerini bir kez daha alandan tekrarladı. Ülkemizin dünyada sendikal hakların en kötü olduğu 10 ülkeden biri haline gelmiş durumda olduğunu ifade eden Ovalı, "Hepimiz evimize ekmek götürmek için çalışıyoruz. Hepimiz soframızda ki aş çoğalsın diye birilerine emeğimizi kullandırıyoruz. Yok böyle aynı işyerinde “Sınavsız, liyakatsiz” 3 ayrı düzen bunu kabul etmiyoruz. İtiraz ediyoruz. İtiraz ediyoruz. İtiraz ediyoruz" dedi.

Ovalı, belediye işçileri için de belediye memurunun sosyal denge tazminatını almasının önünü açılmasını isterken, "Açana kadar alanlarda olacağız. Her basın açıklamamızda dile getireceğiz" diye konuştu.