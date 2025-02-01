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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek amacıyla “0-3 Yaş Çocuklarda İletişim” eğitim programı gerçekleştirecek.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek amacıyla “0-3 Yaş Çocuklarda İletişim” eğitim programı düzenliyor. 0-3 Yaş Çocuklarda İletişim”eğitim programında Psikolog Ezgi Özen ve Psikolog Okan Işık konuşmacı olarak yer alacak. Çocuk gelişim dönemleri, 0-3 yaş arası dönemi gelişim özellikleri, 0-3 yaş arası çocuklarla iletişim, ebeveyn tutumları, çocuklarda istenmeyen davranışları önleyici tutum önerileri konularının ele alınacağı eğitim programında konuşmacılar tarafından ebeveynlere kitap önerilerinde de bulunulacak.

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