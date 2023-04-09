Son nüfus verilerine göre belediyelerin norm kadrodaki durumları güncellendi. Geçen yıl Sıfır Atık ile İklim Değişikliği ile mücadelede zorunluluk getirilen kadrolara bu yıl ise Afet İşleri ile mücadele zorunluluğu getirildi.ANKARA (İGFA) - Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son nüfus verilerine göre belediyelerin norm kadrodaki durumlarının durumları güncellendi.

Hatırlanacağı gibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen yönetmelik kapsamında; belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri, hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre altı ana grupta değerlendiriliyor.

(A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri, (B) Grubu: İl Belediyeleri, (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri, (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri, (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları, (F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri,

Her grup kendi nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış; (B), (C) ve (D) gruplarındaki belediyeler; ilçe merkezi, sanayi veya ticaret ve turizm niteliklerinden birini taşıması durumunda bir üst, iki özelliğe sahip olması durumunda iki üst, üç özelliğe sahip olması durumunda üç üst nüfus grubuna çıkarılıyor. (E) grubunda yer alan belediye bağlı kuruluşları ile (F) grubunda yer alan mahalli idare birlikleri hizmet özelliklerine göre tasnif edildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ve norm kadro sayılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.