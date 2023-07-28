Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinde hasat işlemlerine başlandı. Çiftçiye ve hayvan üreticilerine destek olan Büyükşehir Belediyesi, başlattığı yeni uygulama ile birlikte hasat edilen buğdayı un olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımı ve üretimi destekleyen projeleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi arazilerine ekilen hububatın küçük çiftçilere yan destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise balya olarak hibe edildiği proje kapsamında yeni bir uygulama daha hayata geçirildi.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen Reis ve Es 26 adlı ekmeklik buğday tohumları Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belediyeye ait tarlalara ekildi.

Büyükşehir Belediyesi bahar döneminde ilaçlama ve gübreleme çalışmalarını yaptığı 750 dekarlık alana ekili buğdayın hasadına başladı. Halen devam eden hasat işlemlerinde buğdaylar un fabrikasına taşınırken, elde edilen saman balyaları ise yem desteği olarak hayvan yetiştiricilerine hibe olarak verilecek. Hasattan elde edilecek un, Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nden yararlananlara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek olarak dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Belediyemize ait Akpınar, Karahüyük, Türkmentokat ve İmişehir mahallelerindeki 750 dekarlık ekili alanda buğday hasadı gerçekleştiriyoruz. Elde edeceğimiz hasattan ihtiyaç sahiplerine sosyal destek olarak un olarak dağıtacağız. Hayvan üreticilerimize de elde edilen saman balyası yan destek olarak verilecek. Küçük çiftçimize, hayvan üreticilerimize desteklerimiz sürüyor. Bu hasat döneminde ihtiyaç sahiplerine de önemli bir destek sağlamış olacağız.” dediler.