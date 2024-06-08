Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS’ye giren öğrencilerin heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, yanlış okula gelerek sınavı kaçırma tehlikesiyle karşılaşan öğrenci için hızlıca harekete geçerek sınava yetiştirdiKOCAELİ (İGFA) - Bu sabah, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Anıtpark Yerleşkesi yerine yanlışlıkla Umuttepe Yerleşkesi’ne giden bir öğrenci, sınavını kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı. Durumu fark eden İzmit Belediyesi ekipleri, hızla harekete geçerek öğrenciyi Anıtpark Yerleşkesi’ne yetiştirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde, öğrenci sınavına zamanında girebildi.

TAM ZAMANINDA

Yanlış yerleşkeye gitmiş olmanın paniğini ve sınav stresini bir arada yaşayan öğrenci İzmit Belediyesinin hızlı müdahalesiyle birlikte sınavına tam zamanında yetişti. Öğrenci ve ailesi İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.