İzmir'de Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM)’nde eğitim alan Doğa Naz Şarkoğlu, İtalya’daki UniCamillus Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (BELGEM) eğitim alan 12. sınıf öğrencisi Doğa Naz Şarkoğlu, İtalya'nın en saygın üniversitelerinden biri olan Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus)’ta tıp fakültesi kazandı. Küçük yaşlardan itibaren doktor olma hayali kuran Doğa, bu başarısını BELGEM’e ve öğretmenlerine borçlu olduğunu ifade etti.

Doğa Naz Şarkoğlu: “Tıp okumak benim küçüklük hayalimdi. BELGEM ve oradaki öğretmenlerimin desteğiyle bu üniversiteyi kazandım. İstanbul’dan İzmir’e taşındık ve burada böyle bir imkana sahip olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. BELGEM gibi bir eğitim kurumu sayesinde, yüksek ücretli kurslara gitmeden başarılı olabildim. Öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve Bornova Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim”

BAŞKAN EŞKİ: “CUMHURİYET ATEŞİ OLARAK GERİ BEKLİYORUZ”

Doğa Naz Şarkoğlu ile bir araya gelerek kendisini tebrik eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitime yapılan her yatırımın toplumsal eşitliğe katkı sunduğunu vurgulayarak, “Doğa'nın başarısı hepimizi gururlandırdı. BELGEM, bizler için sadece bir eğitim merkezi değil; Bornova’da hiçbir çocuğun imkansızlıklar nedeniyle geri kalmaması için oluşturduğumuz adil bir gelecek vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri. Cumhuriyet’in ilk yıllarında başarılı öğrenciler dünya çapında eğitim almak üzere Avrupa’daki okullara yollanmış; dönüşlerinde Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkartmak ülküsüne katkı koymuşlardı. Gidişleri sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk onlara ‘Sizi bir kıvılcım olarak yolluyoruz, Cumhuriyet Ateşi olarak geri döneceksiniz’ demişti. Biz de Doğa Naz’ı da bir kıvılcım olarak İtalya’ya yolluyor, Cumhuriyet Ateşi olarak geri dönmesini bekliyoruz” dedi.

BELGEM HER ÖĞRENCİYE AÇIK

Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Damla Kaya, Doğa’nın başarısının tüm BELGEM ailesini gururlandırdığını belirterek, “Biz de en az Doğa kadar mutluyuz. BELGEM uzun yıllardır Bornovalı öğrencilere ücretsiz destek veriyor. Hedefimiz, şube ve öğrenci sayısını artırmak” dedi.

BELGEM Müdürü Süheyla Kayalı da duygularını: “Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz. Öğrencilerimizin bu noktaya gelmesi bizim için en büyük mutluluk” sözleriyle paylaştı.

UNİCAMİLLUS HAKKINDA

Roma’da bulunan Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus), yalnızca tıp ve sağlık bilimlerine odaklanan, uluslararası geçerliliğe sahip diplomalar sunan seçkin bir İtalyan özel üniversitesidir. Uygulamalı tıp eğitimi, klinik beceri geliştirme, bilimsel araştırmalara verdiği önemle öne çıkan üniversite, dünya genelinden başarılı öğrencileri kabul etmektedir.

BELGEM NELER SUNUYOR?

İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve lise düzeyinde ücretsiz akademik destek veren BELGEM’de, öğrencilerin gelişimi BİLSA-OKULSİS sistemiyle dijital olarak takip ediliyor. Rehberlik hizmetleri, aylık deneme sınavları, velilere açık başarı raporları ve zengin ders içerikleri ile BELGEM, eğitimde fırsat eşitliğinin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.