Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Belgrad Ormanı imara açılıyor” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA)- Belgrad Ormanı’nın imara açıldığı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Belgrad Ormanı imara açılıyor” iddiası doğru olmadığı belirtildi.

Bahse konu haberlerde geçen statü değişikliği ile ilgili "imar" iddiaların asılsız olduğunun altı çizilen açıklamada, "Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan Millî Park statüsü, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsüdür. Dolayısıyla Millî Park statüsü, iddia edildiği gibi "imara" izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre "muhafaza ormanından daha üst" bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.