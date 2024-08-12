Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ike Trakya ABİGEM işbirliğinde Ticaret Bakanlığı desteği ile Belgrad-Sırbistan / Budapeşte-Macaristan Sektörel Ticaret Gezisi 26 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenleyecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Oda üyeleri ile ve üye çalışanlarının davetli olduğu Sektörel Ticaret Gezisi kapsamında B2B görüşmeler, ziyaretler ve toplantılara katılımlar sağlanacak.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklama ile üyelerinin bu iş gezisiyle; ticaretini geliştirebileceği, yeni yatırım imkanlarını değerlendirme ve üst düzey toplantılar yapabilme fırsatı bulacakları belirtildi.

26 - 29 Kasım 2024 iş gezisi için son başvuru tarihinin 18 Ekim 2024 Cuma günü sona ereceği ve 0 284 714 11 37 - 0 555 964 06 75 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği de açıklandı.