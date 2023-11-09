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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu’yu makamında ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veriyor.

Bu kapsamda Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, kentte dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam ettiklerini belirtti.

BEM Bir Sen Genel Başkanı ve beraberindeki heyet misafirperverliklerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, sendikal çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Uslu, Başkan Büyükkılıç’a ‘Şehir ve Medeniyet’ isimli kitabı hediye takdim ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.