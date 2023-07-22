Kütahya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan, şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri Kütahyalı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile şehrin güzelliklerini gezdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Benim Güzel Kütahyam Projemizi devam ediyor. Şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önünden hareket ederek ilk durakları Ağaçköy Restoran oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın eşi Fatma Işık, hemşehrilerimizi burada karşıladı.

Ağaçköy Restoranda doğayla iç içe vakit geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız daha sonra Millet Bahçesine geçtiler. Millet Bahçesi ziyaretin ardından Hisar Kalesi’ne giden hemşehrilerimiz, Hisar Kalesinden Kütahya’nın eşsiz manzarasını izlediler. Hisar Kalesinde kendilerine eşlik eden Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, misafirlerimizle tek tek sohbet ederek, kendileri için özel hazırlanan hediyelerini taktim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hisar’ın ardından Kütahya Belediyesi'nin restorasyonunu yaparak şehrimize kazandırdığı ecdat yadigârı Cafer Paşa Dârülkurrâsı’na uğrayan hemşehrilerimiz, Kur’an-ı Kerim okuma yeri olarak bilinen dârülkurrâda dualarını etti. Misafirlerimizin son durağı ise Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’ın çok kısa bir sürede yapımını tamamlayarak şehrimizin imajını değiştirdiği Zafer Meydanı oldu.

Geziye katılan vatandaşlar gezilen yerlerin birçoğuna gidemediklerini ve Kütahya Belediyemizin buna vesile olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.