Bent Ahlat, Zafer Haftası ve Ankaragücü’nün kuruluş yıldönümü için önemli mesajlar verdi: “Zafer Haftamız tarihimize öncü olsun, Ankaragücü’nü yaşatmalıyız.”ANKARA (İGFA) - Ankaragücü Spor Kulübü 43. Dönem Başkanı Bent Ahlat , 26 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasındaki Türk tarihinin Taarruz ve Zafer Haftası'na dair önemli mesajlar verdi. Başkan Ahlat, "Ağustos, Türk tarihinin taarruz ve zafer haftasıdır. Zafer Haftamızın tarihimize bir kez daha öncü olmasını diliyorum," şeklinde konuştu.

31 Ağustos'un İmalat-ı Harbiye Ankaragücü Spor Kulübü'nün kuruluş yıldönü mü olduğunu hatırlatan Ahlat, "Bu anlamlı kuruluş yıldönümünü camiamıza ve tüm sevenlerimize saygılarımla kutluyorum," dedi. Ahlat, Ankaragücü'nü yaşatmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Unutmayalım ki, önümüzdeki günlerde Ankaragücü'nü yaşatmak için hepimiz gönül birliğiyle mücadele etmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Başkan Bent Ahlat , Ankaragücü Spor Kulübü'nün, cumhuriyet düşmanlarının, tarikatların, şıhların ve İslami örgüt elemanlarının toplanma yeri olmadığının altını çizerek, "Ankaragücü Spor Kulübü'nün sahibi taraftarıdır. Kulübümüzü kuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu nedenle kulübümüze sahip çıkmak, güç birliğiyle kenetlenmek ve Ankaragücü'nü yaşatmak için hep birlikte çalışmalıyz," dedi.

Güzel günlerin mutlaka geleceğine inanan Ahlat, karamsarlığa gerek olmadığını, ancak hep beraber mücadeleye ihtiyaç olduğunu belirtti. "Bizler, kimse yokken, bahsedilen isimler kulübün önünden dahi geçmezken, 40 kişiyle gelip Ankaragücü'nü yaşattık. Yine Ankaragücü'nü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bir nefer olarak göreve her zaman hazırız. Kuruluş yıldönümümüzü ve Türk milletinin Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum ve saygılar sunuyorum," diyerek sözlerini tamamladı.